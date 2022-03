Getarnte Angriffe auf Russland : Mit diesem irren Plan würde Donald Trump den Krieg in der Ukraine stoppen

Als US-Präsident sorgten Donald Trumps Vorschläge immer wieder für Kopfschütteln. Mit seiner absurden Äußerung zum Ukraine-Krieg legt er jetzt nach.

Donald Trump schockierte auf einer Tagung der republikanischen Partei mit seinen Aussagen zum russischen Angriffskrieg in der Ukrainer. Seiner Meinung nach könne der Krieg beendet werden, wenn die USA Russland angriffen. Laut Informationen der „Washington Post“ forderte er wörtlich: „Bomb the Shit out of Russia“. Damit Russland nicht mit einem Gegenang...

