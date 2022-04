Regierung : Ministerpräsident Weil mit Delegation nach Skandinavien

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich in Skandinavien über den erfolgreichen Digitalisierungskurs Dänemarks und den Ausbau erneuerbarer Energien in Schweden informieren. Auf der sechstägigen Reise in den Norden werde der Regierungschef von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begleitet, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Hannover mit. Dänemark habe bei der Digitalisierung, der Nutzung nachhaltiger Energien und der Windkraft eine Vorreiterrolle in der EU, sagte Weil.

„Da Dänemark zunehmend Exportpotenziale...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.