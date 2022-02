Politik : Ministerpräsident spricht mit Schülern über Ahlener Programm

75 Jahre nach der Verabschiedung des Ahlener Programms der CDU haben Ministerpräsident Hendrik Wüst und Landwirtschaftsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) am Donnerstag mit Schülern über den Jahrestag diskutiert. Am historischen Ort, heute das Gymnasium St. Michael, stellten Schüler eines Leistungskurses Geschichte und Sozialwissenschaften den Politikern Fragen. Dabei wollten die Jugendlichen vor allem wissen, welche Bedeutung das Parteiprogramm heute noch für ihr Handeln habe. Besonders, weil ja das Kapital in Deutschland heute ungerecht verteilt sei, so ein Schüler.

Unter der Leitung von Konrad Adenauer hatte die CDU nach dem Zweiten Weltkrieg am 3. Februar 1947 mit dem Ahlener Programm den Grundstein für die neugegründete Partei gelegt. Ort der Verabschiedung war das damalige Mädchen-Pensionat des Klosters St. Michael. „Das Ahlener Programm ist ein wesentlicher Meilenstein für die Geschichte unserer Partei, aber ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.