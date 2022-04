Pandemie : Ministerium: Bielefelds Hotspot-Antrag nicht zielführend

Das Gesundheitsministerium hält die von Bielefeld als erster Stadt in NRW beantragte „Hotspot-Regelung“ für „nicht zielführend“. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in einer fachlichen Stellungnahme an den Düsseldorfer Landtag mit, der für eine Entscheidung zuständig ist. Es fehle an der „bundesgesetzlich definierten Voraussetzung einer drohenden Verschlechterung der Lage“, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Begründung des Ministeriums (MAGS). Die von der Stadt angestrebte Verbesserung der sehr angespannten Lage in der Krankenhausversorgung würde durch eine solche „Hotspot-Regelung“ nicht erreicht.

Trotz geringer Erfolgsaussichten hatte ...

