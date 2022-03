Bildung : Ministerin stellt neues Lehrbuch für Dänisch-Unterricht vor

Lehrkräfte, die in Schleswig-Holstein an weiterführenden Schulen Dänisch unterrichten, haben sich Lehrmaterial bisher oft mühsam zusammenstellen müssen. Jetzt steht ihnen erstmals ein Lehrbuch aus einem Fremdsprachenverlag für Dänisch als zweite oder dritte Fremdsprache in der Sekundarstufe I zu Verfügung, also ab Klasse 5. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) stellte es nach Angaben ihres Hauses am Freitag an einer Schule in Mildstedt (Kreis Nordfriesland) vor.

Aufgrund der geringen Auflagenhöhe hatte es bis jetzt keine von Verlagen publizierten Materialien gegeben. Daher mussten die Dänisch-Lehrkräfte bisher mit anderen Mitteln und Möglichkeiten arbeiten. „Dänisch hat in Schleswig-Holstein nicht nur die Funktion einer Nachbarsprache, sondern auch die einer Regional- und Minderheitensprache und insofern auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.