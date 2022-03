Ukraine-Krieg : Minister: Mehr als 11.500 Flüchtlinge registriert

In Niedersachsen sind bereits mehr als 11.500 Flüchtlinge aus der Ukraine von der Landesaufnahmebehörde registriert worden. Das teilte Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag im Landtag mit. Tatsächlich dürften jedoch noch sehr viel mehr Kriegsflüchtlinge angekommen sein, weil die Ukrainer keine Registrierungspflicht hätten, betonte der SPD-Politiker. Viele hätten private Anlaufstellen - das sei gut für die Betroffenen, erschwere aber die Lageeinschätzung. Über kurz oder lang würden jedoch alle Flüchtlinge öffentliche Unterstützung benötigen, in diesem Zusammenhang werde auch eine Registrierung stattfinden, sagte Weil.

Unter den Migranten sind nach Angaben des Regierungschefs auch rund 1600 Schülerinnen und Schüler, die an Niedersachsens Schulen schon jetzt aufgenommen worden sind. Das Land strebe deswegen die Einstellung von Pädagogen aus der Ukraine sowie von Pensionären und Studierenden an, erklärte Weil. Eine unmittelbare Gefährdung der Sicherheitslage durch Flüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.