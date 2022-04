Umwelt : Minister Lies weist Vorwürfe zu Klimaschutzmängeln zurück

Umweltminister Olaf Lies hat den Vorwurf der Deutschen Umwelthilfe zurückgewiesen, dass Niedersachsen zu wenig für den Klimaschutz tut. „Die 350 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz allein im letzten Jahr sind ein Beleg für unsere enormen Anstrengungen“, sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung am Freitag in Hannover.

Der Umweltverband hatte am Donnerstag m...

