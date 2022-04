Verhältnis mit Schülerin : Minister in Norwegen stolpert über Beziehung zu 18-Jähriger

Minister Odd Roger Enoksen hatte ein Verhältnis mit einer 18-jährigen Schülerin. Nach dem Bekanntwerden des Falles zieht der Politiker seine Konsequenzen.

Norwegens Verteidigungsminister Odd Roger Enoksen tritt von seinem Amt zurück, weil er vor mehreren Jahren ein sexuelles Verhältnis zu einer deutlich jüngeren Frau gehabt hat. Der Rücktritt des Ministers sei die richtige Entscheidung und notwendig nach dem, was in dem Fall bekanntgeworden sei, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Samstag auf ein...

