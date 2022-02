Fragen & Antworten : Mindestlohn von 12 Euro: Was jetzt beschlossen wurde und wer profitiert

Zwölf Euro: Die Erhöhung des Mindestlohns war ein zentrales Versprechen im Wahlkampf von Olaf Scholz - nun soll sie kommen. Was Sie dazu wissen müssen.

Für Arbeitnehmer in Deutschland soll vom 1. Oktober an ein Mindestlohn von 12 Euro je Stunde gelten. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil für die Erhöhung der Lohnuntergrenze. Damit gab die Runde grünes Licht für die Umsetzung eines zentralen Versprechens von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Wahlkampf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.