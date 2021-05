Afghanistan : Mindestens 33 Tote bei Explosion nahe einer Schule in Kabul

Ein Anschlag nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sorgt für Entsetzen. Ein großer Teil der Opfer sind junge Mädchen, die gerade die Schule verließen.

Kabul | Bei einer Explosion nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag mindestens 33 Menschen getötet worden. Mindestens 55 weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Was die Explosion auslöste, ist noch unklar. Bei den Opfern soll es sich um Zivilisten handeln, zum großen Teil junge Mädchen. Auge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.