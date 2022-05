Statistik : Millionen Menschen ab Sonntag in Niedersachsen befragt

Mehrere Millionen Menschen in Niedersachsen werden in den kommenden Monaten zu unterschiedlichen Dingen befragt. Sonntag beginnt eine Art Inventur des Landes, dann führen statistische Ämter erstmals seit 2011 wieder eine Volkszählung durch. Davon sind nach Angaben des Landesamtes für Statistik rund 2,5 Millionen Gebäudeeigentümer im Bundesland betroffen, wie es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hannover hieß.

Etwa 800.000 zufällig ausgewählte Mensc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.