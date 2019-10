Nach Airbus-Entscheidung der WTO : Milliardenschwere US-Strafzölle auf Champagner und Wiener Würstchen: Wie regiert die EU?

Etwas mehr Besonnenheit Ein Kommentar von Nina Kallmeier Es ist eine Nachricht, die US-Präsident Donald Trump gelegen kommt: Die USA dürfen Zölle in Höhe von mehr als sieben Milliarden Dollar auf EU-Importe erheben. Dass ausgerechnet die von Trump verhasste Welthandelsorganisation WTO diese Strafzölle erlaubt und ihm damit eine Steilvorlage für eine weitere Eskalation im Handelsstreit liefert, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Allerdings, dass der US-Präsident diese Zölle auch erheben will, darüber sollte sich niemand empören. Sie sind nun einmal, anders als die bereits durchgesetzten Strafzölle auf Stahl und Aluminium oder die immer wieder angedrohten auf europäische Autos, von der WTO abgesegnet – und ein Resultat der jahrelangen europäischen Unterstützung für Flugzeugbauer Airbus. Ein Punkt für Trump also im mehr als 15 Jahre andauernden Streit zwischen den USA und der EU um Airbus-Subventionen. Trotz aller Legitimation sollte Trump den Moment nicht allzu sehr auskosten, denn die EU wird den gewonnenen Punkt ausgleichen. Nicht nur Europa hat Airbus subventioniert, die USA haben gegenüber Boeing ähnlich gehandelt. Hier steht die WTO-Entscheidung zwar noch aus, dass jedoch auch der EU Importzölle auf US-Produkte genehmigt werden, davon ist auszugehen. Damit droht die nächste Eskalationsstufe. Mehr Besonnenheit täte da beiden Seiten gut, keiner ist ein Musterknabe.