Mecklenburg-vorpommern : Meyer sieht beste Chancen für guten Start in Tourismussaison

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern kann sich nach Angaben von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln zum 20. März verlassen und den Saisonstart zu Ostern mit Zuversicht planen. „Seit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am 16.2. besteht Klarheit“, sagte Meyer am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Es gebe einen dreistufigen Plan. Die dritte Stufe mit weitreichender Aufhebung der Beschränkungen wird am 20. März wirksam. Meyer wies damit Vorwürfe der AfD zurück, die krisengeschüttelte Branche finden nicht die nötige Unterstützung.

Auch der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller zeigte sich optimistisch, dass der Neustart zu Ostern gelingt. „Die Branche ist für den Sommer zuversichtlich. Das zeigen die Umfragen”, sagte er. Ähnlich äußerten sich auch Sprecher anderer Fraktionen. Der Landestourismusverband erwartet für 2022 rund 31 Millionen Übernachtungen. Dies wäre im Vergleich zu d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.