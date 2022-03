Landtag : Meyer für „Spritpreisbremse“ und Gaspreisdeckel“

Angesichts explodierender Kraftstoff- und Energiepreise fordert Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) ein sofortiges Eingreifen des Bundes. „Die Energieversorgung darf nicht zu einer existenziellen Frage werden“, mahnte Meyer am Freitag im Landtag in Schwerin. Er sprach sich für die Einführung einer „Spritpreisbremse“ und eines „Gaspreisdeckels“ aus. Die Preise für Diesel waren am Freitag im Nordosten über 2,30 Euro je Liter gestiegen, für Benzin musste meist mehr als 2,20 Euro gezahlt werden.

Nach Überzeugung Meyers reicht das vom Bund beschlossene Maßnahmenpaket nicht mehr aus, um Verbraucher ausreichend zu entlasten und Unternehmen vor irreparablen Folgen der Kostensteigerungen zu schützen. Dafür gebe es mehrere Wege. So könne die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe und Heizöl, die derzeit bei 19 Prozent liegt, befristet verringert werden. Um ...

