Deutsche Russland-Politik : Merkel und Putin: Das schwierige Erbe der Kanzlerin

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steht die deutsche Russland-Politik in der Kritik. Angela Merkel räumt bislang keine Fehler ein – doch der Druck wächst.

Im Kreise der Staats- und Regierungschefs kannte niemand Wladimir Putin so gut wie Angela Merkel. Sie sprach Russisch, er sprach Deutsch, sie waren länger zeitgleich im Amt als alle anderen europäischen Staatenlenker. Zum Ende ihrer Amtszeit soll Merkel gesagt haben, dass sie sich in den 16 Jahren um niemanden so intensiv gekümmert habe wie um Putin – ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.