Nato-Gipfel in Brüssel : Merkel droht mit Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

vergrößern 1 von 2 Foto: Kay Nietfeld 1 von 2

Bundeskanzlerin Angela Merkel droht mit dem Abzug deutscher Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt in Incirlik. Sollten Abgeordnete des Bundestags die Soldaten nicht besuchen dürfen, müsse die Bundeswehr Incirlik verlassen, sagte Merkel bei ihrer Ankunft beim Brüsseler Nato-Gipfel.

Sie wollte dort das Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan suchen.

Die türkische Regierung hatte Mitgliedern des Verteidigungsausschusses zuletzt einen Besuch in Incirlik verweigert, weil zuvor türkischen Soldaten in Deutschland Asyl gewährt worden war. Ankara wirft diesen Soldaten vor, in den Putschversuch vom Juli 2016 verwickelt gewesen zu sein.

Die Bundeswehr hat in Incirlik Aufklärungsflugzeuge für die Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien stationiert. Sie könnten vielleicht auch nach Jordanien verlegt werden. An dem Einsatz in Incirlik sind rund 260 deutsche Soldaten beteiligt.

Das Verhältnis mit der Europäischen Union und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist seit Monaten angespannt.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte Erdogan in Brüssel zu einem Treffen empfangen, an dem auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilnehmen sollte.

Thema sind unter anderem die 2005 gestarteten EU-Beitrittsgespräche, die derzeit faktisch auf Eis liegen. Die EU will sie ganz abbrechen, sollte die Türkei die Todesstrafe wieder einführen. Die EU äußert zudem seit Monaten Sorge über mögliche Rechtsstaatsverstöße nach dem Putschversuch voriges Jahr. Dennoch arbeitet sie mit Erdogan bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise eng zusammen und stellt dafür Milliarden bereit.

Liveblog

EU-Kommission zu Türkeibeziehungen

Rat zu Türkeibeziehungen

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 15:38 Uhr