Diplomatie : Merkel besucht Biden am 15. Juli im Weißen Haus

Während der Corona-Pandemie ist Kanzlerin Merkel kaum noch gereist. Für Mitte Juli hat sie nun wieder einen ersten bilateralen Besuch geplant.

Carbis Bay | US-Präsident Joe Biden will Kanzlerin Angela Merkel in wenigen Wochen im Weißen Haus empfangen. Merkels Besuch in Washington sei für den 15. Juli geplant, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte den Reisetermin. Es handele sich um einen „Arbeitsbesuch“. „Einzelheiten des Programms werden zu einem späteren Z...

