Kommentar : Menschliches Versagen nach der Flut: Anne Spiegel und die Chatprotokolle

Die Chat-Nachrichten, die „Focus online“ und „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ einsehen konnten, zeichnen ein düsteres Bild der moralischen Verfasstheit innerhalb des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums.

In der Krise beweist sich der Charakter: Wenn man dieses etwas altbackene Sprichwort bemüht, dann kommt die heutige Familienministerin und frühere Umweltministerin in Rheinland-Pfalz Anne Spiegel (Grüne) nicht gut weg. Ihr Ministerium hat nicht nur die verheerende Flut verschlafen und statt zu warnen die Menschen viel zu lange fälschlicherweise in Sich...

