Ukrainischer Botschafter  : Melnyk: Kretschmer kuschelt mit „Kumpelchen Putin“

Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland, teilt erneut kräftig aus. Diesmal knöpft er sich Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) scharf für dessen Russland-Kurs kritisiert. Kretschmer wolle keine Panzer an die Ukraine liefern und ein Gasembargo verhindern, schrieb Melnyk auf Twitter an den CDU-Politiker gerichtet. „Sondern weiter mit Ihrem Kumpelchen Putin kusche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.