Militärputsch : Mehrere Verletzte bei Demonstrationen in Myanmar

Die Lage in Myanmar spitzt sich weiter zu: In Rangun sind bei Protesten gegen die Militärjunta Steine geflogen. Augenzeugen berichten auch vom Einsatz von Messern und Schlagstöcken.

Naypyidaw | In Myanmar ist es am Donnerstag zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Militärjunta und Teilnehmern einer Pro-Demokratie-Kundgebung gekommen. In der größten Stadt Rangun hätten die Putsch-Befürworter mit Steinen auf Demonstranten geworfen, berichte...

