Pistorius: Polizei greift durch : Mehrere prorussische Veranstaltungen zum 8. Mai in Niedersachsen angemeldet

Niedersachsens Polizei will prorussische Jubelei am „Tag der Befreiung“ an diesem Sonntag unterbinden, sofern dort aktuelle Kriegssymbolik gezeigt wird. Am Montag erreicht ein Motorradkorso das Land.

Landesinnenminister Boris Pistorius hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.