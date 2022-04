Rhein-Ruhr : Mehrere Hundert Demonstranten beim Auftakt zum Ostermarsch

Hunderte Demonstranten haben am Samstagvormittag in Duisburg und Köln an Auftaktveranstaltungen zum dreitägigen Ostermarsch Rhein-Ruhr teilgenommen. Auf Plakaten forderten sie „Keine Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete weltweit!", „Schluss mit dem Kriegsgetrommel! Keinen Heldentod“ und „Friedensverhandlungen statt Waffenlieferungen“. Eine weitere große Kundgebung war für den Nachmittag in Düsseldorf geplant.

Der traditionelle Ostermarsch Rhein-Ruh...

