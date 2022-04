Justiz : Mehr Verfahren wegen Hasskriminalität in Niedersachsen

Die Zahl der Verfahren im Zusammenhang mit Hasskriminalität ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen deutlich gestiegen. 2021 wurden 1203 Verfahren von den Staatsanwaltschaften bearbeitet, ein Jahr zuvor noch 778, wie das Justizministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Ein Großteil der Verfahren im vergangenen Jahr betraf demnach die Delikte Volksverhetzung und Gewaltdarstellung, die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Beleidigungsdelikte.

Bei insgesamt 364 Verfahren lag 2021 de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.