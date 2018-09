Giffey startet Initiative : Mehr Hilfe für Frauen bei Gewalt

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) startet heute eine neue Initiative gegen Gewalt gegen Frauen. Bund, Länder und Kommunen wollen an einem Runden Tisch über mehr Unterstützung für Frauen beraten, die von Gewalt betroffen sind.

von dpa

18. September 2018, 07:11 Uhr

Jede dritte Frau in Deutschland habe in ihrem Leben schon mindestens einmal körperliche Gewalt erlebt, so das Ministerium von Giffey, die auch für Frauen zuständig ist. Viele von ihnen seien in den eigenen vier Wänden Opfer von Gewalt geworden.