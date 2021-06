Coronavirus in Deutschland : Mehr Corona-Lockerungen - Ein Fünftel vollständig geimpft

Die Entspannung der Corona-Lage kommt zusehends im Alltag an: In mehr und mehr Regionen werden wieder mehr Aktivitäten möglich, teils ohne extra Test. Ab der neuen Woche werden Impftermine für alle möglich.

Kiel | Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen fallen vielerorts in Deutschland immer mehr Alltagsbeschränkungen weg. In Berlin braucht man für Geschäfte und die Außengastronomie keinen negativen Test mehr. Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder auswärtige Urlauber ins Land. In Bayern beschloss das Kabinett am Freitag umfassende Lockerungen etwa für die...

