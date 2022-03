Politik : Mehr Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen

In den rund 1300 Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen mehren sich wieder die Corona-Fälle. Derzeit gebe es 1320 Infektionsfälle in rund 50 Pflegeheimen, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Von den betroffenen Bewohnern seien zwei Drittel älter als 70 Jahre. Wie viele der Infizierten Bewohner und wie viele Mitarbeiter sind, sagte Schröder nicht. Die Zahl der von Corona-Fällen betroffenen Pflegeeinrichtungen sei dieses Jahr bisher deutlich gestiegen.

