Impffortschritt : Mehr als die Hälfte der Deutschen: 43 Millionen sind jetzt geboostert

Mehr als die Hälfte der Deutschen hat mittlerweile eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Welche Ziele die Bundesregierung in Sachen Covid-19-Impfung weiterhin anstrebt.

Mindestens 43 Millionen Menschen in Deutschland sind inzwischen geboostert, das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit. Damit haben 51,7 Prozent der Bevölkerung einen Auffrischungsschutz erhalten. Die zusätzliche Impfung ist wichtig für einen wirksamen Schutz vor der besonders ansteckenden Virusvariante Omikron. In Deutschland sind am ...

