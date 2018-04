Fall Skripal : Medien berichten: Russisches Notwitschok-Labor angeblich identifiziert

Mit Hilfe von wissenschaftlichen Analysen haben Experten möglicherweise den Ursprung des Giftes gefunden.

London | Britische Experten haben einem Medienbericht zufolge das russische Labor identifiziert, aus dem das Gift für den Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal stammen soll. Dies sei mit Hilfe von wissenschaftlichen Analysen und der Geheimdienste gelungen, berichtete die Zeitung „The Times“ am Donnerstag. Die Experten seien sich recht sicher, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Eine klare Quelle nannte das Blatt allerdings nicht.

Ein Regierungssprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Die britische Forschungsanlage Porton Down hatte zuvor berichtet, dass die präzise Quelle für das Nervengift Nowitschok unklar sei.

Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren vor einem Monat bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury aufgefunden worden. London bezichtigt Moskau als Drahtzieher des Attentats. Der Fall löste eine schwere diplomtische Krise aus.

Boris Johnson zunehmend unter Druck

Wegen seiner Vorwürfe an Moskau gerät der britische Außenminister Boris Johnson zunehmend unter Druck. Labour-Chef Jeremy Corbyn warf Johnson vor, dass er entweder nicht all sein Wissen preisgebe oder übertreibe. Labour-Politikerin Diane Abbott sprach von Irreführung der Öffentlichkeit. Johnson erwiderte, dass der Oppositionschef genauso wie Russland versuche, Großbritannien zu diskreditieren.

Die Bundesregierung bleibt im Streit um den Giftanschlag bei ihrer harten Linie gegenüber Moskau. „Wir haben kein Interesse an einer weiteren Eskalation, aber wir haben klare Standpunkte, die werden wir vertreten und daran wird sich in Zukunft auch nichts ändern“, sagte Außenminister Heiko Maas. „Wir sind nicht mehr bereit, einfach alles so hinzunehmen.“ Die Ausweisung von vier russischen Diplomaten aus Deutschland nannte Maas „verhältnismäßig“ und „notwendig“.

Der SPD-Politiker bekräftigte, dass die von Großbritannien vorgelegten Informationen so „eindeutig“ auf eine russische Verantwortung für den Giftanschlag hinwiesen, „dass wir keine andere plausible Erklärung haben“.