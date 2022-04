Ukraine-Krieg : Mecklenburg-Vorpommern stellt ukrainische Lehrkräfte ein

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen werden aktuell rund 1000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine aus ihrem Heimatland geflohen sind. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag im Landtag. Sie kündigte die Einstellung ukrainischer Lehrerinnen und Lehrer an. Dies werde schon bald erfolgen, so die Regierungschefin. Details will Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) im Laufe dieser Woche bekanntgeben, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.

Nach Schwesigs Worten sind im Doppelhau...

