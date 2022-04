Schweigen zu Waffenlieferungen : Massive Kritik an Olaf Scholz: Wo ist unser Bundeskanzler?

Soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern oder nicht? Diese Frage stockt, nicht zuletzt deshalb, weil von Bundeskanzler Olaf Scholz keinerlei Statement zu diesem Thema kommt. Die Anspannung sowohl in der Opposition als auch in der Koalition steigt.

Die Union erhöht den Druck auf Bundeska...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.