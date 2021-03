Myanmar : „Massenmord an der eigenen Bevölkerung“

Nach dem Militärputsch sind in Myanmar bislang bei Protesten Schätzungen zufolge mindestens 328 getötet worden. Der Uno-Sonderbeauftragte Tom Andrews bezeichnet das Vorgehen der Militärjunta als „Massenmord“.

Rangun | Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, hat dem Militär des Landes „Massenmord“ an seiner eigenen Bevölkerung vorgeworfen. Andrews reagierte damit in der Nacht auf Sonntag auf Berichte, wonach am Samstag mehr als 100 Menschen bei landesweiten Demonstrationen gegen das Militär getötet worden waren. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.