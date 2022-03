Gesundheit : Masken im Unterricht nur noch empfohlen

In den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns gilt seit Montag keine Maskenpflicht am Platz im Unterricht mehr. Das Bildungsministerium empfiehlt jedoch aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen weiterhin das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Außerdem muss die Maske in den Gängen und Treppenhäusern getragen werden. Tritt ein Corona-Fall in der Klasse auf, muss die Maske für fünf Tage auch im Unterricht wieder aufgesetzt werden.

Die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit die höchsten bundesweit. Die Krankenhäuser sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums stark belastet. Weitere Erleichterungen an den Schulen seit Montag betreffen den jahrgangsübergreifenden Unterricht sowie Schulfahrten. Unterricht, etwa in Sport und Musik sowie im Fach Darstellendes Spiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.