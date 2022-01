Politik : Maritimer Nato-Verband in Warnemünde eingelaufen

Bei heftigem Wind und schweren Seegang ist am Freitagmorgen ein Nato-Verband im Marinestützpunkt Hohe Düne eingelaufen. Auch die weltpolitischen Umstände sind derzeit alles andere als ruhig.

In Rostock ist am Freitagmorgen bei heftigem Wind und schweren Seegang der aktuell aus vier Schiffen bestehende NATO-Minenabwehrverband 1 eingelaufen. Neben Einheiten aus Litauen, Estland und Belgien gehöre auch das deutsche Minenjagdboot „Bad Bevensen” dazu, sagte der Sprecher des in Rostock beheimateten Marinekommandos, Johannes Dumrese, der Deutsche...

