Programmreden : Mario Draghi stellt seinen Kurs vor

Der Ex-EZB-Chef Mario Draghi ist seit Samstag neuer Regierungschef in Rom. Aber noch hat er den Italienern nichts darüber gesagt, was sein Kabinett plant.

Roma | Italiens Regierungschef Mario Draghi wirbt am Mittwoch mit einer ersten Rede im neuen Amt um die Unterstützung des Parlaments. Anschließend muss der 73-Jährige für sich und sein Kabinett in beiden Häusern der Volksvertretung in Rom um Vertrauen bitten. ...

