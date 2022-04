Tarife : Marburger Bund stimmt Einigung für Diakonie-Beschäftigte zu

Die Tarifeinigung für die über 40.000 Beschäftigten der niedersächsischen Diakonie ist in trockenen Tüchern. Die zuständigen Gremien hätten der Tarifeinigung mit dem Diakonischen Arbeitgeberverband zugestimmt, teilte der Marburger Bund Niedersachsen am Freitag mit. Die mitbeteiligte Gewerkschaft Verdi habe sich mit dem Ergebnis ebenfalls einverstanden erklärt. Die Beschäftigten erhielten damit rückwirkend zum 1. Januar mehr Geld, außerdem werde die Arbeitsbelastung der Ärztinnen und Ärzte in den diakonischen Krankenhäusern schrittweise reduziert. Die Laufzeit geht bis 31. August 2023.

Die Diakonie-Beschäftigten erhalten rückwirkend 1,4 Prozent mehr Lohn, ab 1. Januar 2023 kommen weitere 1,8 Prozent dazu. Auch die Arbeitsbelastung soll sinken: Bereitschaftsdienste werden demnach stufenweise verringert und ab Januar 2023 auf durchschnittlich sechs Dienste im Monat begrenzt, vom 7. Dienst an ist ein Zuschlag von 10 Prozent fällig. Ab S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.