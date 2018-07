Elektromobilität : Magere Zwei-Jahres-Bilanz: Nachfrage nach Prämie für E-Autos verhalten

Der Bund stellt für die Prämie rund 600 Millionen Euro zur Verfügung. Verbraucht wurden davon erst 100 Millionen.

von dpa, Marle Liebelt

02. Juli 2018, 12:20 Uhr

Eschborn | Auch zwei Jahre nach ihrer Einführung hat die Prämie für Elektro- und Hybridautos in Deutschland noch nicht richtig gezündet. Bis Ende Juni gingen insgesamt 66.029 Anträge auf die staatliche Förderung ein, wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) am Montag in Eschborn bei Frankfurt mitteilte.

Die Mittel für die Prämie sind bei Weitem nicht ausgeschöpft

„Von den verfügbaren Mitteln sind rund 100 Millionen Euro verbraucht. Das entspricht einem Sechstel der Fördersumme“, berichtete Bafa-Präsident Andreas Obersteller. Das Programm, das noch bis Ende Juni 2019 läuft, reicht für mehr als 300.000 Fahrzeuge. Insgesamt stellt der Bund 600 Millionen Euro zur Verfügung.

Den Angaben zufolge wurden bisher 38.146 Anträge für reine Elektrofahrzeuge gestellt – 27.866 für Plug-in-Hybride. Der Rest entfiel auf 17 Autos mit einer Brennstoffzelle. In Schleswig-Holstein beläuft sich die Anzahl der gestellten Anträge insgesamt bislang auf 2091.

Die meisten Anträge wurden für Elekroautos des Herstellers BMW gestellt (12.555), gefolgt von Volkswagen (10.816) und Smart (8179).

Prämie gibt es auch rückwirkend

Die Förderung kann rückwirkend für Fahrzeuge beantragt werden, die seit dem 18. Mai 2016 gekauft wurden. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es 4000 Euro. Für Hybridautos, bei denen ein E-Antrieb mit einem Verbrennungsmotor kombiniert ist, sind es 3000 Euro. Als ein Grund für die schleppende Nachfrage nach Elektroautos gilt das noch dünne Netz an Ladestationen.

Wer wird gefördert?

Den Antrag für die Prämie können Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine stellen. Das Elektrofahrzeug muss dafür auf den Antragsteller zugelassen sein.

Was wird gefördert?

Das Bafa stellt eine Liste aller förderfähigen Elekrofahrzeuge zur Verfügung.

Mehr Informationen zur Prämie und der Beantragung gibt es unter www.bafa.de/umweltbonus.