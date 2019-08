Atomstreit mit Teheran : Macron: Trump trifft sich mit Irans Präsident Ruhani

US-Präsident Donald Trump wird sich nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in den nächsten Wochen mit Irans Präsident Emmanuel Macron treffen.

von dpa

26. August 2019, 16:58 Uhr

«Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft», sagte Macron am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump auf dem G7-Gipfel in Biarritz. Die USA sehen in Iran einen Feind.