Nach Streit mit Justizminister : Machtkampf mit US-Regierung: Staatsanwalt tritt doch zurück

Die Krise zwischen der Trump-Regierung und dem prominenten New Yorker Staatsanwalt Berman eskaliert. Weil Berman seinen Rücktritt verweigerte, soll er nun entlassen worden sein. Doch nun nimmt er diesen Schritt vorweg.

Avatar_shz von dpa

21. Juni 2020, 00:45 Uhr

Nach einem Machtkampf mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump tritt der prominente New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman mit sofortiger Wirkung zurück.

Er werde die Leitung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York geschäftsführend an seine Stellvertreterin Audrey Strauss abgeben, teilte Berman mit. Es sei ihm «die Ehre seines Lebens» gewesen, als Staatsanwalt in dem Bezirk arbeiten zu dürfen. Berman - der auch gegen Mitarbeiter Trumps ermittelt hat - hatte sich zunächst geweigert, zurückzutreten. Trump hatte Berman nach Angaben von Justizminister William Barr daraufhin entlassen.