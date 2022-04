Politik : Macht Zucker besonders aktiv?

Iss nicht so viel Süßkram, sonst bist du so aufgedreht! Solche Sätze hören Kinder gerade rund um Ostern wieder häufig. Allerdings ist an dieser Aussage nichts dran.

Wenn Kinder viel Zucker essen, werden sie besonders aktiv und aufgedreht. Davon sind viele Eltern überzeugt. Sie denken, wenn sie ihren Kindern weniger Süßigkeiten geben, verhalten die sich ruhiger. Stimmt das? Die Antwort: Nein, es wurde kein Zusammenhang zwischen Zucker und Zappeligkeit nachgewiesen. Das Ganze ist eine Sage, die immer weitererzählt w...

