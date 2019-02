Nach Schröders Kritik : Maas warnt SPD vor Personalspekulationen

Nach Gerhard Schröders deutlicher Kritik an SPD-Chefin Andrea Nahles, bemühen sich die Sozialdemokraten eine erneute Personaldebatte abzuwenden. Doch auch die Stimmen für ein Comeback von Sigmar Gabriel mehren sich.

von dpa

02. Februar 2019, 08:40 Uhr

Außenminister Heiko Maas hat die SPD angesichts von Spekulationen über eine Rückkehr des früheren Vorsitzenden Sigmar Gabriel in eine führende Rolle der Partei vor Personaldebatten gewarnt.

«Ich glaube, den Menschen haben weniger ein Interesse an Personaldebatten. Sie erwarten, dass wir vernünftig regieren - zu Recht», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auf die Frage, ob er der amtierenden SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles zutraue, ihre Partei aus dem Umfragetief zu führen, antwortete Maas: «Natürlich».

Die Diskussion war von Altkanzler Gerhard Schröder ausgelöst worden. Er plädiert im neuen «Spiegel» dafür, angesichts der schweren Krise der SPD wieder stärker auf den früheren Außenminister und Parteichef Gabriel zu setzen. «Sigmar Gabriel ist vielleicht der begabteste Politiker, den wir in der SPD haben», betonte er. «Er ist nur in der Partei ein paar Leuten zu fest auf die Füße getreten. Er muss selbst entscheiden, ob er noch einmal eine stärkere Rolle spielen will. Aber die SPD könnte von seinen Fähigkeiten nach wie vor profitieren.»

Zugleich deutete Schröder an, dass er Nahles nicht für fähig hält, die Kanzlerkandidatur für die SPD zu übernehmen. Dafür brauche es ökonomische Kompetenz. Auf die Frage, ob Nahles diese Kompetenz habe, sagt Schröder: «Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten.»

Für ein Comeback von Sigmar Gabriel sprach sich der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post aus. Er stelle sich für diesen eine Aufgabe «in der ersten Reihe» vor, sagte Post «Focus Online», ohne dies weiter zu präzisieren. «Der Altkanzler hat Recht. Wir verschrecken die Leute mit unserem derzeitigen Auftreten. Wer soll uns denn da noch wählen?» Nötig sei eine personelle Veränderung. «Ein stures Weiter so, gerade auch personell, wäre ein Festhalten an der Parole «Mit Hurra in den Untergang"», sagte Post.