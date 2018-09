Ankara sucht Annäherung : Maas: Syrien wichtiges Thema beim Antrittsbesuch in Türkei

Syrienkrieg, Wirtschaftsbeziehungen und Menschenrechte - das sind die wichtigsten Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Heiko Maas in der Türkei. Ankara setzt große Hoffnungen auf den Besuch - in Deutschland gibt es viel Kritik.

von dpa

05. September 2018, 16:38 Uhr

Bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei will Außenminister Heiko Maas besonders intensiv über die Vermeidung einer humanitären Katastrophe im syrischen Idlib sprechen.

«Das Thema Syrien wird sicherlich ein ganz wichtiges Thema der Gespräche sein», sagte Maas kurz vor dem Abflug. Vor der geplanten Offensive der syrischen Regierung auf die Rebellenhochburg Idlib spiele die Türkei eine besonders wichtige Rolle.

Am Freitag findet ein von der Türkei organisierter Syriengipfel mit dem Iran und Russland statt. Die Türkei versucht seit Wochen fieberhaft, die Offensive zu stoppen, unter anderem wegen möglicher Flüchtlingsströme in Richtung Türkei. In Idlib leben neben Tausenden extremistischen Rebellen auch rund drei Millionen Zivilisten.

Maas sagte am Flughafen, Deutschland werden «alles dafür tun», um die, «die sich um eine politische Lösung in Syrien bemühen, dabei zu unterstützen, den Angriff auf Idlib und die drohende humanitäre Katastrophe zu verhindern». Weitere Flüchtlingsströme in die Türkei könnten sich auch nach Europa fortsetzen.

Hoch oben auf der Agenda des Besuch steht auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die ist für die Türkei nach Aussagen aus Regierungskreisen das wichtigste Thema. Das Land steckt in einer schweren Währungskrise. Eine allgemeine Wirtschaftskrise zeichnet sich ab.

Maas sprach sich erneut gegen Finanzhilfen für die Türkei aus. «Ich glaube nicht, dass es im Moment darum geht, über Hilfsmaßnahmen zu reden», sagte er am Flughafen. Aus türkischen Regierungskreisen war allerdings zu hören, dass die Türkei sich sowieso keine Finanzhilfen zur Bewältigung der Krise wünsche, sondern mehr Investitionen.

«So wie das in Deutschland diskutiert wird - dass man der Türkei Geld in die Hand drückt, um ihr aus der Währungskrise zu helfen - das hat die Türkei gar nicht im Sinn», sagte ein Informant. «Aber man hofft und erwartet schon, dass deutsche Unternehmen weiter in der Türkei investieren wollen.» Es gehe darum, dass Deutschland somit den nervösen Märkten ein Signal der Beruhigung zukommen lasse. Maas wird am Donnerstag auch deutsche Wirtschaftsvertreter treffen. In der Türkei sind mehr als 7100 deutsche Unternehmen aktiv.

Die türkische Landeswährung Lira verliert schon seit Monaten an Wert, aber US-Sanktionsdrohungen im Streit um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor hatten den Lira-Kurs jüngst besonders schwer einbrechen lassen. Die Türkei sucht seitdem verstärkt die Annäherung an die EU, vor allem an Deutschland.

Außenminister Maas will sich in der Türkei zudem für die sieben dort aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen einsetzen. «Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung der Türkei, insbesondere die Menschenrechtslage, uns Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet», sagte er. Maas hat deutlich gemacht, dass die deutsch-türkischen Beziehungen sich erst normalisieren können, wenn sie freigelassen werden.

In deutschen Politik-Kreisen gibt es viel Kritik an der Reise. Die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Sevim Dagdelen, sagte am Mittwoch, «statt Imagepflege für Despoten zu betreiben und mit Erdogan zu kungeln, braucht es klare Ansagen, die den Demokraten in der Türkei den Rücken stärken.»

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff verlangt von Maas klare Worte. «Die Erdogan-Türkei hat in den letzten Wochen und Monaten alles dafür getan, die Beziehungen zur EU und den USA zu beschädigen», sagte Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur. «Erdogan hat In- und Ausländer in Geiselhaft genommen, Presse und Justiz auf Linie gebracht und westliche Werte bewusst mit Füßen getreten.» Eine Wiederannäherung könne es nur geben, wenn die Türkei den Kurs ändere. «Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte müssen wieder gelten.»

Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir forderte einen stärkeren Einsatz für politische Gefangene in der Türkei: «Außenminister Maas und die Bundesregierung müssen sich neben den sieben deutschen Geiseln in der Türkei auch für andere politische Gefangene einsetzen, deren einziges Verbrechen es ist, ihren Job als Journalisten oder Oppositionelle zu machen oder sich als kritische Bürger zu Wort zu melden», sagte Özdemir den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Maas wird in der Türkei auch von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan empfangen. Am Mittwochnachmittag steht zunächst ein Gespräch mit Parlamentspräsident Binali Yildirim an. Danach trifft er seinen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu und Erdogan. Am Donnerstag werden Maas und Cavusoglu in Istanbul an der Eröffnung des neuen Schuljahres der deutschen Schule teilnehmen. Diese feiert 150-jähriges Bestehen.

Die Maas-Reise ist die erste einer ganzen Serie gegenseitiger Besuche beider Regierungen. Am 21. September treffen sich die Finanzminister in Berlin, Erdogan kommt am 28. und 29. September zum Staatsbesuch nach Deutschland, im Oktober reist dann Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei.