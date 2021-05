Konflikt in Nahost : Maas beginnt Besuch in Israel: Gespräche über Gaza-Konflikt

Nach zehn Tagen wächst im jüngsten Gaza-Konflikt der internationale Druck. Vor allem die USA wirken auf ein Ende der Gewalt. Deutschlands Außenminister Maas reist nach Jerusalem und Ramallah.

Berlin | Zehn Tage nach Beginn des jüngsten Gaza-Konflikts will Außenminister Heiko Maas bei einem Kurzbesuch in Israel und den Palästinensischen Gebieten ausloten, wie die internationale Gemeinschaft zu einem Waffenstillstand beitragen kann. Der SPD-Politiker landete am Donnerstag auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Kurz vor seiner Ankunft wurde nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.