Politik : Luisa Neubauer: Unabhängigkeit von russischem Energieimport

Die Klimaaktivistin der Bewegung Fridays For Future (FFF), Luisa Neubauer, hat eine vollständige Unabhängigkeit von fossilen Energien gefordert. Mit ihren Stromrechnungen finanzierten die Deutschen den Krieg in der Ukraine aktuell mit, sagte Neubauer am Donnerstag im WDR5-„Morgenecho“. Die Energieimporte aus Russland machten Deutschland „nicht nur abhängig, sondern auch so wahnsinnig erpressbar“.

„Der politische Wille zu sagen, wir stecken 100 Milliarden Euro ins Militär, ist da“, sagte Neubauer. „Wo ist der politische Wille zu sagen, wir rüsten jetzt richtig unsere Energiesysteme auf, damit sie demokratisch werden? Damit sie uns schützen vor der Abhängigkeit von Autokraten?“ Die Abkehr von fossilen Energien sei demnach „am Ende eine sicherheit...

