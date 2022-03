Ukraine-Krieg : Losse-Müller ruft Ukraine zum Durchhalten auf

Der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, hat die Menschen in der Ukraine zum Durchhalten aufgerufen: „Geben Sie nicht auf! Der Kampf für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte ist unersetzlich“, sagte der Sozialdemokrat am Samstag beim Landesparteitag der Nord-SPD in Lübeck. Das gelte auch für die Menschen, die sich in Russland gegen Putins Machtapparat stellen.

Man sei dankbar für Nachbarschaft und Freundschaft mit den Menschen mit russischen Wurzeln in Schleswig-Holstein. „Wir wissen: Putin spricht nicht für Russland und nicht für alle Russinnen und Russen“, sagte Losse-Müller. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte: „Wir stehen fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.“ Sie verteidigte die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.