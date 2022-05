Landtagswahlen : Losse-Müller: Hatten es schwer gegen den Ministerpräsidenten

Der SPD ist es bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller nicht gelungen, sich mit ihren Themen durchzusetzen. Es sei eine große Herausforderung gewesen, gegen den beliebtesten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik anzugehen, sagte Losse-Müller am Sonntagabend. Die SPD rangiert in den Prognosen aktuell auf Platz 3 nach dem klaren Wahlsieger CDU und den Grünen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.