Politik : Losse-Müller fordert Schulterschluss für LNG-Terminal

Als Konsequenz aus dem weiter eskalierten Russland-Ukraine-Konflikt verlangt der Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen SPD zur Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, einen Schulterschluss aller demokratischer Parteien für das geplante LNG-Terminal zum Umschlag von verflüssigtem Erdgas. „Gemeinsam mit der Bundesregierung muss das Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden“, sagte Losse-Müller am Dienstag. „Daran hängen unsere Energiesouveränität und eine bezahlbare Energieversorgung in Deutschland.“

Für Schleswig-Holstein ist ein solches Terminal für Brunsbüttel geplant. Auch Stade in Niedersachsen ist im Standortrennen. Die Grünen in Schleswig-Holstein haben gerade am Samstag auf einem Landesparteitag ein LNG-Terminal mehrheitlich abgelehnt - gegen das Votum ihrer Landesminister und Landtagswahl-Spitzenkandidatinnen sowie des Bundeswirtschaftsmin...

