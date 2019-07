Nach Tankervorfällen : London will europäische Schutzmission im Persischen Golf

Der Iran und Großbritannien belauern sich in der Tankerkrise argwöhnisch. Eine Entspannung der Lage am Golf ist nicht in Sicht. Außenminister Jeremy Hunt will das Unterhaus in London über den Konflikt informieren.

von dpa

22. Juli 2019, 19:46 Uhr

Nach den Tankervorfällen in der Straße von Hormus will Großbritannien eine von europäischen Ländern angeführte Seeschutzmission in der Region auf den Weg bringen.

Dieser angedachte Einsatz solle Schiffe schützen, die durch die für den internationalen Handel wichtige Meerenge fahren, sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag im Unterhaus in London. Diskussionen darüber würden im Laufe der Woche mit anderen Ländern fortgeführt.

Am vergangenen Freitag hatten die Iranischen Revolutionsgarden den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker «Stena Impero» in der Straße von Hormus gestoppt. Das Schiff habe internationale Vorschriften nicht beachtet, erklärten die Revolutionsgarden dazu. Es sei nach einer Kollision mit einem Fischereischiff einfach weitergefahren. Außerdem soll die «Stena Impero» ihr GPS-System ausgeschaltet und umweltschädigende Materialien am Bord gehabt haben.

Hunt sagte dagegen zu dem Vorfall, das iranische Vorgehen sei ein Akt «staatlicher Piraterie» gewesen.

Hunt hatte zuletzt aber auch klargemacht, dass es Großbritannien um Deeskalation gehe. Britischen Medienberichten zufolge erwog die britische Regierung allerdings auch Strafmaßnahmen gegen den Iran.

Die jüngste Eskalation des Konflikts begann am 4. Juli, als in den Gewässern der britischen Exklave Gibraltar ein Supertanker mit Öl aus dem Iran an die Kette gelegt wurde. Der Vorwurf: von der EU untersagte Lieferungen an Syrien. Die Maßnahme gilt derzeit bis zum 20. August.

Die Beschlagnahmung der «Stena Impero» war nach iranischen Angaben sowohl legal als auch legitim und «keineswegs eine Vergeltungsmaßnahme». Teheran könne Dokumente vorweisen, dass der Tanker in iranischen Gewässern gewesen sei.

Die «Stena Impero» sei auf der falschen Richtungsspur von Süden in die Straße von Hormus eingefahren, sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Zugleich deutete Rabiei auf seiner Twitter-Seite die Bereitschaft des Irans für eine diplomatische Lösung des Problems an.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker «Stena Impero» am Freitag in der Straße von Hormus mit der Begründung gestoppt, dass er nach einer Kollision mit einem Fischereischiff einfach weitergefahren sei. Außerdem soll die «Stena Impero» ihr GPS-System ausgeschaltet und umweltschädigende Materialien am Bord gehabt haben.

Am 4. Juli war in den Gewässern der britischen Exklave Gibraltar der unter der Flagge Panamas fahrende Supertanker «Grace 1» mit Öl aus dem Iran an die Kette gelegt worden. Der Vorwurf: von der EU untersagte Lieferungen an Syrien. Das Fahrverbot gilt derzeit bis zum 20. August.