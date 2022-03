Übergriffe : Linkspartei verurteilt Rassismus gegenüber Russen

Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus und vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hat die Linksfraktion im Landtag rassistische Übergriffe auf russische Menschen in Deutschland verurteilt. „Putin und sein Krieg sind zu verurteilen, nicht Russinnen und Russen. Wir wollen ein friedliches Miteinander mit allen Menschen, egal welcher Herkunft“, sagte die Fraktionsvorsitzende Jeannine Rösler, am Montag in Schwerin.

Das Motto der diesjährigen Aktion „Halt...

