Pandemie : Linke will Hotspot-Regelung in Hamburg zustimmen

Als bislang erste Oppositionspartei in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Linke angekündigt, der von Rot-Grün geplante Beibehaltung der Maskenpflicht zuzustimmen. „Wir werden dem rot-grünen Antrag zur Hotspot-Regelung zustimmen. Diese Regelung ist angesichts stark steigender Infektionszahlen vernünftig und notwendig“, sagte der Gesundheitsexperte der Linken, Deniz Celik, am Dienstag. Dabei sei nicht allein die Zahl der Intensivpatienten entscheidend, „sondern wir müssen auf die Zahl der Pflegekräfte schauen: Immer mehr sind in Quarantäne beziehungsweise Isolation“.

Die verfügbaren Pflegekräfte seien durch mehr Corona-positive und damit arbeitsaufwendige Patienten zunehmend belastet. „Bereits vor der Pandemie waren die Pflegekräfte aufgrund des Pflegenotstands überlastet und arbeiten seit Beginn der Pandemie im Ausnahmezustand.“ Den Senat forderte Celik auf, den Pflegenotstand anzugehen und bessere Arbeitsbedingun...

