Landtagswahlen : Lindner zur Wahl: CDU und FDP haben „bürgerliche Mehrheit“

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat die Schlüsselrolle von Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther für das Landtagswahlergebnis betont. „In Schleswig-Holstein hat heute keine Landtagswahl stattgefunden, es hat stattgefunden eine Günther-Wahl“, sagte Lindner am Sonntagabend in der FDP-Zentrale in Berlin. Günther habe als populärster Ministerpräsident in Deutschland einen überragenden Wahlerfolg erzielt.

Zum Abschneiden seiner Partei in Schles...

